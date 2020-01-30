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مُطالبًا السراج بأن يصحو من غفوته.. الشح: ماكرون يدافع عن حفتر باتهام تركيا بعدم الالتزام ببيان برلين

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استنكر المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة، أشرف الشح، التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن التدخل التركي في الأزمة الليبية.

“الشح” قال في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الرئيس الفرنسي يحاول الدفاع عن قاتل الأطفال حفتر باتهام تركيا بعدم الالتزام ببيان برلين، حسب قوله .

وتابع “لم يعد ينفع مع فرنسا اللغة الدبلوماسية الهادئة، نأمل من السراج أن يصحو من غفوته ويرد على مثل هذه التصريحات خاصة بعد مجزرة الهضبة، “بالليبي رد حتى ب ووه راك خترتها”. 

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكد أن بلاده رصدت خلال الأيام الماضية سفنا تنقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا، متهما تركيا بالإخلال بالتعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر برلين بشأن تسوية الأزمة الليبية.

ماكرون قال ، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في باريس أمس الأربعاء، نقلت تفاصيله وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن فرنسا تدعم اليونان وقبرص في سيادتهما على حدودهما البحرية وتدين من جديد الاتفاق بين تركيا وحكومة الوقاف.

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تعليقات

  • اشخ عليك ياشح مين انتم ولا الصعلوك اردوغان ليقف فى مواجهة دولة كبرى نووية مثل فرنسا تمتلك حاملة طائرات وتصنع طائرات متطورة بينما سيدك المعتوه اردوغان لبس خوازيق عديدة فى سوريا من بوتن والاسد واصبح ملطشة للجميع يسخرون منه فهو جعجعاع على القاضى وفى النهايه يهزم كل من دعمهم كما يحدث فى ادلب الان على حدود تركيا فما بالك فى ليبيا سيحق كلابه كالعادة

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  • الشح اتحشم على وجهك قبل تبي وزير الخارجية وبعدين تبي مندوب ليبيا في الأمم المتحدة
    هلبه عليك واحد قفقاف عميل مرتزق حتى يضربوك بالكف عادي المهم تعبي دولار وتطلع في التلفاز محلل سياسي
    من كاذب عليك وقالك تفهم
    انت مجرد بيدق يحركوا فيك اسيادك
    لاعندك شرف ولا مله

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