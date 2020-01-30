رئيس مجلس الأمن: ننتظر اعتماد سريع لقرار يعزز نتائج قمة برلين بشأن ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن مندوب فيتنام الدائم لدى الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، دانغ دين كوي، أنه ينتظر اعتماد سريع لقرار يعزز نتائج قمة برلين بشأن الأزمة الليبية.

وذكر رئيس مجلس الأمن، في تصريحات له، نشرتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، أمس الأربعاء، في إجابة عن سؤال حول ما إذا كان يمكن اعتماد قرار، اليوم الخميس، قائلاً: “نتوقع ذلك، وأعتقد أن المشاورات لا تزال جارية، ونحن نمارس عملنا بسرعة”.

واستضافت ألمانيا مؤتمرًا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، في التاسع عشر من يناير الجاري، في العاصمة برلين، بحضور 12 دولة هم الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ومصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو، وممثلي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بهدف توفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.

ودعا المشاركون بمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، في البيان الختامي، مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على من يثبت انتهاكه لقرار وقف إطلاق النار، كما دعت الدول المشاركة في المؤتمر إلى توحيد القوات الليبية من “الشرطة والجيش” تحت قيادة سلطة مركزية مدنية، مع ضمان سلامة المنشآت النفطية وعدم التعرض لها.

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