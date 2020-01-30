المرصد السوري: 3400 مرتزق داخل الأراضي الليبية حالياً وعمليات نقل آخرين مستمرة

ليبيا – إعتبر مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أن الجدل بشأن المرتزقة السوريين في ليبيا تفاقم وبات قضية رأي عام في سوريا وليبيا وسط استياء شعبي البلدين تجاهها.

عبد الرحمن أشار وفقاً لصحيفة”البيان” الإماراتية إلى مقطع فيديو انتشر لمرتزقة سوريين يتباهون بالحصول على المال من عملهم كمرتزقة.

ولفت إلى أن 62 من المقاتلين الذين ذهبوا إلى ليبيا وصلوا إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية من خلال الرواتب الشهرية التي دفعت لهم.

وأكد على استمرار عملية نقل المرتزقة وأن 3400 مرتزق داخل الأراضي الليبية حالياً فضلاً عما يزيد على 2000 مرتزق في معسكرات تركيا.

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