إيطاليا تطالب تركيا بالالتزام بمخرجات برلين

العنوان_روما

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أن التزام أنقرة بمخرجات مؤتمر برلين يمثل ضرورة اساسية لوقف إطلاق النار في ليبيا.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية أجراها دي مايو مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، “حول الوضع في ليبيا وشرق منطقة المتوسط”.

ونقلت وكالة آكي عن مصادر في الخارجية الإيطالية أن دي مايو أعرب عن قلقه البالغ إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار، وأدان قصف مدرسة أمس جنوب طرابلس، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

وأوضح دي مايو أن التزام تركيا أساسي في هذه المرحلة، إذ نحتاج إلى العمل سويًا لإعادة العمل بوقف إطلاق النار وإطلاق طاولة الحوار السياسي التي نوقشت في مؤتمر برلين.