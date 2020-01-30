اليوم.. انطلاق القمة الإفريقية حول ليبيا في برازفيل

تحتضن العاصمة الكونغولية، برازافيل، اليوم الخميس، قمة إفريقية مصغرة حول ليبيا، تمهيدًا لعقد قمة موسعة للاتحاد الإفريقي بحضور روسيا يوم 9 فبراير.

وكانت الرئاسة الموريتانية، قد أعلنت في وقت سابق مشاركة رئيسها محمد ولد الغزواني، في قمة مجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا، حيث كان “ولد الغزواني”، إلى جانب رؤساء الجزائر، وتونس، والنيجر، تلقى دعوة من رئيس الكونغو برازافيل ورئيس اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي حول ليبيا دنيس ساسو نغيسو الذي يتولى رئاسة المجموعة لحضور القمة.