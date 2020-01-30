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مباحثات مصرية فرنسية بشأن تطورات الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان تطورات الوضع في ليبيا ومخرجات مسار مؤتمر برلين.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في بيان له إن الوزيرين أكدا رفضهما التدخلات الخارجية في ليبيا، واستمرار العمل المشترك للتعامل مع كافة الأطراف الأزمة الليبية ودفع جهود السلام.

وأضاف البيان أن “الاتصال ركز على التشاور حول الخطة الأمريكية للسلام والعمل المشترك بين البلدين على دفع جهود السلام والتنسيق الوثيق خلال الفترة القادمة اتصالا بالرؤية المشتركة للبلدين في تحقيق السلام العادل والشامل والاستقرار بالمنطقة”.

وكشفت الخارجية المصرية عن لقاء مرتقب سيجمع الوزيرين بهدف مواصلة التنسيق والتشاور فيما بينهما بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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