مباحثات مصرية فرنسية بشأن تطورات الأزمة الليبية

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان تطورات الوضع في ليبيا ومخرجات مسار مؤتمر برلين.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في بيان له إن الوزيرين أكدا رفضهما التدخلات الخارجية في ليبيا، واستمرار العمل المشترك للتعامل مع كافة الأطراف الأزمة الليبية ودفع جهود السلام.

وأضاف البيان أن “الاتصال ركز على التشاور حول الخطة الأمريكية للسلام والعمل المشترك بين البلدين على دفع جهود السلام والتنسيق الوثيق خلال الفترة القادمة اتصالا بالرؤية المشتركة للبلدين في تحقيق السلام العادل والشامل والاستقرار بالمنطقة”.

وكشفت الخارجية المصرية عن لقاء مرتقب سيجمع الوزيرين بهدف مواصلة التنسيق والتشاور فيما بينهما بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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