السيسي وميركل: ندعم جهود الأمم المتحدة لتنفيذ نتائج قمة برلين

ليبيا – تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي صرح بأن الإتصال تناول مستجدات القضية الليبية ومتابعة نتائج قمة برلين والالتزامات المنبثقة عنها.

وأشار السفير راضي إلى أن السيسي وميركل توافقا حول دعم جهود الأمم المتحدة لتنفيذ نتائج قمة برلين وصولاً إلى حل شامل للأزمة الليبية وعودة الاستقرار لهذا البلد الشقيق.

ومن جهته،أشاد السيسي بالجهود المُخلصة للمستشارة الألمانية لتسوية الأزمة الليبية،معرباً عن الترحيب بنتائج اجتماعات برلين للوصول إلى حل لتلك الأزمة ومؤكداً أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتفادي أية صعوبات أو تحديات في هذا الصدد.

ومن جانبها، أعربت المستشارة الألمانية عن تقديرها للدور الإيجابي للرئيس المصري في إطار مساعي تسوية الأزمة الليبية لا سيما من خلال المشاركة الفاعلة لسيادته مؤخراً في أعمال قمة مؤتمر برلين،مؤكدةً حرص ألمانيا للتنسيق المُنتظم مع مصر بخصوص مختلف الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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