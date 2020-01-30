مصر وفرنسا: نرفض التدخلات الخارجية في ليبيا

ليبيا – تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الأربعاء إتصالاً هاتفياً من وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان لبحث أخر التطورات في ليبيا.

أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية صرح بأن الاتصال بحث مخرجات مسار برلين واستمرار العمل المشترك للتعامل مع كافة عناصر الأزمة الليبية.

وبحسب حافظ أكد الطرفان رفضهما للتدخلات الخارجية في ليبيا كما استعرض الوزير الفرنسي تصريحات رئيس فرنسا الأخيرة في هذا الصدد وركز الوزيران على أهمية العلاقات الثنائية والعمل المشترك على الارتقاء بها واستمرار التشاور على أرضية الرؤية المشتركة فيما بين البلدين إزاء مختلف القضايا.

الوزيران إتفقا على أن يعقدا اجتماعاً في وقت قريب لمواصلة التنسيق والتشاور بينهما.

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