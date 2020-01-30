إثر هجوم ماكرون.. تركيا تُذّكر فرنسا بـ”ماضيها في ليبيا”

حملت تركيا فرنسا مسؤولية عدم الاستقرار والانفلات الأمني الذي تشهده ليبيا اليوم، في ردها على اتهام الرئيس الفرنسي لنظيره التركي بإخلاله بتعهداته في مؤتمر برلين بعدم التدخل في ليبيا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية هامي أكسي في بيان للوزارة إلى أنه على فرنسا أن تتوقف عن دعم المشير خليفة حفتر متوقعاً من باريس أن يكون لها دور أكثر إيجابية في إرساء الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأضاف أكسي في تصريحاته أن فرنسا تواصل دعمها لحفتر لضمان مصالحها الخاصة في الموارد الطبيعية متهماً باريس كونها المسؤول الرئيسي عن مشاكل ليبيا منذ بدء الأزمة عام 2011.

ويأتي تصريح أكسي بعد أن اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا بإرسال سفن ممتلئة بالمرتزقة السوريين إلى ليبيا خلال الأيام الماضية واصفاً ذلك بالانتهاك الواضح للقوانين الدولية ومخرجات مؤتمر برلين.

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