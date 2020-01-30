برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعلن إنشاء هيكل جديد للشرطة الليبية

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا إنشاء هيكل جديد للشرطة في البلاد، تتبنى من خلاله مبدأ الشراكة المجتمعية.

وقال البرنامج إنه «ستفعل شرطة تتبنى منهجية الشراكة مع المجتمع لخدمة المواطن في ليبيا قريبا»، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

ونوه بأنه يجري حاليا إنشاء هيكلية ووظائف مركز الشرطة النموذجي في البلاد بالتعاون بين وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، وخبراء من البرنامج والبعثة الأممية لدى ليبيا والاتحاد الأوروبي.

«داخلية الوفاق» تدرس مقترح البعثة الأممية لتطوير الشرطة

وأوضح أن اجتماعات تلك الجهات جرت على مدى أربعة أيام، لمراجعة المواصفات الوظيفية لمركز الشرطة النموذجي؛ بغرض اعتمادها، وستكون الخطوة التالية هي تحديد إجراءات العمليات القياسية والتدريب.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنها تدرس مقترح بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لتطوير الشرطة والأمن، وفي هذا السياق عقد وكيل الوزارة، رئيس اللجنة المركزية الفنية للمشروع المشترك مع برنامج «الأمم المتحدة الإنمائي» لتطوير الشرطة والأمن، العميد خالد مازن، اجتماعًا لدراسة الوصف الوظيفي لمركز الشرطة النموذجي المزمع تدشين العمل به في الربع الأول من السنة المقبلة (2020).

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