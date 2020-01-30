بعد كشفه نقلهم مرتزقة سوريين.. الخارجية التركية لـ ماكرون: فرنسا مسؤولة عن المشاكل التي تعيشها ليبيا

ليبيا – إتهمت وزارة الخارجية التركية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخلق أجندة عبر إطلاقه مزاعم بعيدة عن الحقيقة ضد تركيا في اشارة منهم لكشف الرئيس الفرنسي عن نقل تركيا لمرتزقة وارهابيين سوريين إلى ليبيا عن طريق البحر.

المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي في بياناً صادر أمس الأربعاء قال إن ماكرون وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني خلق أجندة عبر إطلاقه مزاعم بعيدة عن الحقيقة ضد تركيا حسب زعمه.

وبعيداً عن سياق موضوع المرتزقة السوريين أضاف:” استمرار هجمات حفتر ضد حكومة الوفاق الشرعية بدعم عسكري من عدة دول بينها فرنسا هو أكبر تهديد لوحدة أراضي ليبيا وسيادتها وإذا كانت فرنسا تريد المساهمة في تنفيذ قرارات مؤتمر برلين فعليها أولاً إنهاء دعمها لحفتر”.

وأردف :” فرنسا المسؤول الرئيس عن المشاكل التي تعيشها ليبيا منذ بدء الأزمة في 2011 ولم يعد سرا تقديم فرنسا دعما لا مشروط لقوات حفتر لتكون صاحبة الكلمة على موارد ليبيا الطبيعية “.

وتابع:” الماضي المظلم لفرنسا في إفريقيا معلوم للجميع، وأن المذابح التي وقعت في الجزائر لاتزال في الأذهان”.

المتحدث باسم الخارجية التركي أشار أنه يتوقع من فرنسا لعب دور إيجابي لتوفير الأمن والاستقرار في ليبيا بدلا من إلقاء اللوم على تركيا.

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