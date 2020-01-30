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المجلس الاستشاري: الحل السياسي للأزمة الليبية يكون بخروح حفتر من المشهد سلما أو حربا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – صرح الناطق باسم مجلس الدولة الإستشاري الذي يرأسه القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان خالد المشري محمد بنيس أمس الأربعاء أن وفد من المجلس سيشارك في القمة الثامنة لرؤساء وحكومات دول اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا بالكونغو برزافيل.

بنيس وفي تصريح نشره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أشار إلى أن وفد المجلس خلال مشاركته في هذه القمة حمل رسالة مفادها بأن الحل في ليبيا يكمن في خيارين اثنين وهما :”حل سياسي يكون فيه حفتر خارج المشهد أو حل عسكري إلي حين كسر العدوان الذي تتعرض له العاصمة وطرد فلوله وإنهائهم” حسب تعبيره.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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