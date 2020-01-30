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شكشك: إغلاق الحقول النفطية “سيناريو مُكرّر”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك إن إغلاق الحقول والموانئ النفطية هو تكرار لسيناريو سابق كلف الدولة الليبية ما لا يقل عن 150 مليار دينار.

وأضاف شكشك في تغريدات له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن المجموعات المسلحة التي تدعي محاربة الفساد وهاجمت العاصمة – في إشارة إلى الجيش الوطني- تمثل أخطر بؤرة فساد في ليبيا.

وواصل رئيس ديوان المحاسبة هجومه قائلا “تفتقد هذه الأطراف المشروعية فهي مجهولة التمويل وتنعدم عندها الشفافية إضافة إلى أساليب الابتزاز التي تستخدمها ضد الدولة وآخرها إغلاق الموانئ النفطية” حسب وصفه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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