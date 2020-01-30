شكشك: إغلاق الحقول النفطية “سيناريو مُكرّر”

قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك إن إغلاق الحقول والموانئ النفطية هو تكرار لسيناريو سابق كلف الدولة الليبية ما لا يقل عن 150 مليار دينار.

وأضاف شكشك في تغريدات له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن المجموعات المسلحة التي تدعي محاربة الفساد وهاجمت العاصمة – في إشارة إلى الجيش الوطني- تمثل أخطر بؤرة فساد في ليبيا.

وواصل رئيس ديوان المحاسبة هجومه قائلا “تفتقد هذه الأطراف المشروعية فهي مجهولة التمويل وتنعدم عندها الشفافية إضافة إلى أساليب الابتزاز التي تستخدمها ضد الدولة وآخرها إغلاق الموانئ النفطية” حسب وصفه.

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