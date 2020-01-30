التكبالي: على مجلس النواب أن يتفطن إلى الخدعة وعدم انتقاص حقوقه في جنيف

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي أن مؤتمر برلين لن يقدم جديدا وجلوس مجلس النواب مع أجسام سياسية رفضها يعد تكراراً لما حدث في اتفاق الصخيرات، مشيراً إلى عدم أحقية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في اختيار أي شخص للمشاركة في حوار جنيف كونها ليست طرفاً في النزاع بل مساعد على الحل.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” شدد على ضرورة أن يفطن مجلس النواب إلى ما وصفه بـ”الخدعة” وعدم انتقاص حقوق البرلمان في الحوار السياسي بجنيف، مشيراً لدعم وجود فرقة بين مجلس النواب والجيش، معبراً عن رفضه للمؤتمرات التي تسعى إلى إطالة أمد الأزمة.

كما لفت إلى أهمية تشكيل حكومة مدنية قوية يحميها الجيش والشرطة بعد تفكيك الميليشيات المسلحة التي تتواجد داخل العاصمة طرابلس.

وحول اجتماعات جنيف للعسكريين الليبيين، استبعد التكبالي نجاح المسار العسكري في جنيف، موضحاً أن وفد الجيش سيحضر الاجتماعات ليثبت أن الميليشيات لا تملك قرارها المستقل.

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