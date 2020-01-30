الدفاع بمجلس النواب تندد بارسال تركيا بوارج حربية محملة بالأسلحة لليبيا

طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المجتمع الدولي والدول الراعية لاجتماع برلين بتحمل مسؤولياتها تجاه الغزو التركي لليبيا، داعية الدول الموقعة على مخرجات برلين إلى الكف عن غض الطرف عن ما يمارسه الرئيس التركي من خرق وإرهاب لليبيين بالتعاون مع حكومة السراج.

وأشارت لجنة الدفاع في بيان لها إلى إرسال تركيا بوارج حربية محملة بالأسلحة والإرهابيين، داعية المعنيين باجتماع جنيف إلى مطالبة المجتمع الدولي والبعثة الأممية بوقف تدفق المرتزقة وإخراجهم من الأراضي الليبية قبل الحديث عن أي جلسات للحوار .

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