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تشديد على الإجراءات المتخذة لمنع دخول كورونا إلى ليبيا

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار متابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية إثر تفشي فيروس “كورونا” حول العالم والمخاوف من وصوله إلى ليبيا، التقى مدير أمن طرابلس العميد أسامة شعبان عويدان مع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين بشير النجار بديوان المديرية.

وناقش المسؤولان خلال الاجتماع آلية المتابعة والإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض للتقليل من أخطار دخول فيروس كورونا إلى البلاد.

وأكد النجار عدم تسجيل أي حالة إصابة بالمرض داخل البلاد حتى الآن، ولا حتى في الجالية الليبية المتواجدة بالصين، التي تم التحقق من سلامتها بالتواصل مع المنسق الوطني للوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية والمنسق الوطني للرصد بالمركز.

وشدد الدكتور بدر الدين على رفع حالة التأهب والاستعداد القصوى بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض لمنع دخول المرض إلى البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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