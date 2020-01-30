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بلدية بنغازي والغرفة التجارية يبحثان نموذج جباية الرسوم المالية

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقدت لجنة السياسات المالية والاستثمار بديوان بلدية بنغازي، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس اللجنة عضو المجلس التسييري ادريس غيث اقدورة، لبحث سُبل التعاون المشترك لدعم البلدية.

وناقش الاجتماع آلية دعم قطاعات الدولة لبلدية بنغازي من خلال تخصيص جزء من جباية بعض مرافق الدولة لصالح البلدية وذلك للمساهمة بالنهوض بالمدينة بعد ما ألحقته الحرب على الإرهاب من ضرر.

من جانبه أكد رئيس الغرفة التجارية، على مساهمتهم بالتعاون المشترك مع بلدية بنغازي ودعمها من إيرادات جباية الغرفة لصالح البلدية ولدعم أي مشروع من شأنه المساهمة بالنهوض بالمدينة وفق التشريعات القانونية الصادرة وأنه سوف يوافي لجنة السياسات المالية بمقترح نموذج لآلية تفعيل الجباية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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