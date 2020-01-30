«تسييري بنغازي» يناقش تخصيص جزء من جباية مرافق الدولة للبلدية

بحث المجلس التسييري لبلدية بنغازي تخصيص جزء من جباية بعض مرافق الدولة لصالح البلدية؛ للمساهمة بالنهوض بالمدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياسات المالية والاستثمار في ديوان البلدية، بحضور رئيس الغرفة التجارية بنغازي عبدالمنعم السعيطي، الذي أكد مساهمتهم بالتعاون المشترك مع بلدية بنغازي ودعمها من إيرادات جباية الغرفة، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأبدى السعيطي استعداد الغرفة لدعم أي مشروع من شأنه المساهمة بالنهوض بالمدينة، وفق التشريعات القانونية الصادرة، وأنه سوف يوافي لجنة السياسات المالية بمقترح نموذج لآلية تفعيل الجباية.

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