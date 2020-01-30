ملف فيروس كورونا على طاولة مكافحة الأمراض وأمن طرابلس

التقى مدير عام المركز الليبي لمكافحة الأمراض، بدر الدين بشير النجار، اليوم الخميس، مع مدير مديرية أمن طرابلس أسامة عويدان، لمناقشة آلية متابعة الإجراءات الوقائية التي اتخذها المركز لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد النجار، رفع حالة التأهب والاستعداد لتقليل خطر دخول فيروس كورونا الجديد إلى ليبيا، مجددا نفيه للأخبار والشائعات التي تتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتسجيل حالات للمرض في البلاد.

وبين النجار، أن المركز على تواصل مستمر مع المنسق الوطني للوائح الصحية بمنظمة الصحة العالمية ومنسق البرنامج الوطني للرصد، لمتابعة الأوضاع واتخاذ الإجراءات اللازمة.