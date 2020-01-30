اخبار ليبيا الان

الغرياني يطلب وقف الدراسة في طرابلس لتفريغ الطلاب للجهاد أسوة بمصراتة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_أسطنبول

طالب المفتي المعزول الصادق الغرياني، وزير تعليم حكومة الوفاق محمد عماري زايد، بوقف الدراسة في طرابلس للدفع بطلاب المدارس الإعدادية والثانوية في محاور القتال.

من اسطنبول، حيث مقر إقامته، الصادق الغرياني، خلال حلقته الأسبوعية الأربعاء من برنامج “الإسلام والحياة” المذاع عبر قناة “التناصح”، والذي تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية”، قال موجها رسالة إلى محمد عماري زايد: “أتمنى عليك أن تنظر في موضوع وقف الدراسة في طرابلس حتى يتبين الأمر”

وتابع: “انظر إلى ما فعلته مصراته، مصراته بلد مجاهدة، صغارها وكبارها، نساؤها ورجالها، شجرها وحجرها، ألقت بنفسها في ميدان الجهاد، مدافعة عن مصراته وعن ليبيا بأكملها”

وأردف الغرياني: “أوقفوا الدراسة، وليس هينا عليهم أن يضحوا بأولادهم، فهذا آخر ما يضحي به الإنسان، كما أوقفوا الدراسة والأنشطة التجارية والأعمال، وجعلوا أنفسهم كلها للجهاد، فكيف نحن في طرابلس كأننا نعيش في فرح ونزهة والحرب على أبوابنا”

وأكمل موجها حديثه لعماري زايد: “عليك أن تتخذ قراراً بحيث تجمع كلمة الليبيين على الجهاد، ونتفرغ جميعا للمعركة ولا نفرط فيها”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ياولد القحبة لازم تصفية الكلب الضال والتخلص من نباحه
    علي القوات الخاصة ارسال شخص يقتل كل عائلته لان أولاده مثله
    الله يرحمك يامعمر كانت هذه الكلاب تلحس في الأحذية اما الان النباح

    رد

  • هذا الرجل ارهابي و مجنون المفروض المطالبة بالقبض عليه عن طريق الانتربول هذا الامعة يدعو الى اقحام الاطفال في مجزرة انها جريمة انسانية و أين أولادك يا شيخ الهرطقة ؟

    رد

  • الكل يعرف من الذي يقتل في الاطفال ولايهمه لا بشر ولاحجر ولاشجر هو انتم يا شياطين يا ارهابيين لقد كثرتم من الفساد والقتل وكل الفساد, انتم اكبر عدو لليبيا ولكل دول العالم, يجب ان يتم سحب الاعتراف من حكومتكم حكومة النفاق وليس الوفاق, نهايتكم ستموتوا او ترحلوا عن الوطن الغالي لانكم نجس ولا نرى منكم الا الفساد, انظروا يا اولاد الكلب الامان في المنطقة الشرقية والجنوب الذي كان مجهولا, اللهم انصر الجيش الوطني ووحد ليبيا وحدة واحدة

    رد