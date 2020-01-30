الغرياني يطلب وقف الدراسة في طرابلس لتفريغ الطلاب للجهاد أسوة بمصراتة

العنوان_أسطنبول

طالب المفتي المعزول الصادق الغرياني، وزير تعليم حكومة الوفاق محمد عماري زايد، بوقف الدراسة في طرابلس للدفع بطلاب المدارس الإعدادية والثانوية في محاور القتال.

من اسطنبول، حيث مقر إقامته، الصادق الغرياني، خلال حلقته الأسبوعية الأربعاء من برنامج “الإسلام والحياة” المذاع عبر قناة “التناصح”، والذي تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية”، قال موجها رسالة إلى محمد عماري زايد: “أتمنى عليك أن تنظر في موضوع وقف الدراسة في طرابلس حتى يتبين الأمر”

وتابع: “انظر إلى ما فعلته مصراته، مصراته بلد مجاهدة، صغارها وكبارها، نساؤها ورجالها، شجرها وحجرها، ألقت بنفسها في ميدان الجهاد، مدافعة عن مصراته وعن ليبيا بأكملها”

وأردف الغرياني: “أوقفوا الدراسة، وليس هينا عليهم أن يضحوا بأولادهم، فهذا آخر ما يضحي به الإنسان، كما أوقفوا الدراسة والأنشطة التجارية والأعمال، وجعلوا أنفسهم كلها للجهاد، فكيف نحن في طرابلس كأننا نعيش في فرح ونزهة والحرب على أبوابنا”

وأكمل موجها حديثه لعماري زايد: “عليك أن تتخذ قراراً بحيث تجمع كلمة الليبيين على الجهاد، ونتفرغ جميعا للمعركة ولا نفرط فيها”