المجاهرة بالأمن في مناطق الجنوب

قامت الأجهزة الامنية بالبوانيس والشاطئ وسبها بتسيير دوريات ثابتة ومتحركة في المنطقة الممتدة بين منطقة البوانيس وسبها والشاطي وإقامة بوابات تفتيش على الطريق الرابط بين مدينة سبها والشاطي والمعروفة بمنطقة زلاف.

شارك في هذه الحملة الامنية كلا من مديرية امن البوانيس ومكتب الدعم المركزي الشاطي والدعم المركزي البوانيس والسرية المقاتلة الدعم المركزي سبها ومكتب حراسات الأهداف الحيوية سبها وقسم المرور والنجدة البوانيس

حيث قامت بعمليات التفتيش على اجراءات المركبات والاجراءات الشخصية للمسافرين ضبطت خلالها العديد من المخالفات والتجاوزات للقانون.

تأتي هذه الحملة ضمن واجبات الأجهزة الأمنية بالمنطقة الجنوبية في المجاهرة وبسط الأمن وحماية المواطن وممتلكاته.