الكونغو.. انطلاق اعمال قمة الاتحاد الافريقي بشأن ليبيا ومصادر تكشف جدول أعمالها وتوقعات بـ”خارطة طريق”

إنطلقت أعمال قمة الاتحاد الأفريقي بمشاركة 55 دولة والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الخاصة بشأن تطورات الأزمة الليبية.

ويبحث عدد من القادة الأفارقة، في برازافيل عاصمة الكونغو، سبل خفض التصعيد ووقف التدخلات الأجنبية في ليبيا، فيما يشتد القتال على تخوم العاصمة وبعض أحياء المدينة بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات مسلحة تدعمها تركيا وتسيطر على طرابلس.

ودعا الرئيس الكونغولي دنيس ساسو انغيسو قادة خمس دول عربية هي مصر والسودان وتونس والجزائر وموريتاتيا للمشاركة في قمة لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا.

وقال مصدر في الاتحاد الإفريقي بحسب قناة “العربية” و”الحدث” إن هذه القمة ستناقش جدول أعمال من ثلاث نقاط تشمل الأوضاع المتأزمة في ليبيا وسبل إنهاء الاقتتال و التدخلات الأجنبية.

وبحسب مصادر اعلامية فأن خبراء من المفوضية الإفريقية يعكفون على صياغة بنود خارطة طريق لحل سياسي ونهائي للصراع على السلطة في ليبيا ستشمل روزنامة زمنية محددة لتنظيم مؤتمر وطني جامع وانتخابات تشريعية ورئاسية.

وأضاف المصدر “بحث التدخل الأجنبي مسألة جوهرية بالنسبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي”.

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