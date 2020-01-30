وكيل «تعليم الوفاق» يوجه بتوفير وسائل نقل لطلاب أبوسليم

وجه وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق، عادل جمعة، بتوفير وسائل نقل لطلاب الشهادة الثانوية العامة من بلدية أبوسليم إلى مدارسهم التي وزعوا عليها في بلديات طرابلس.

وأشار إلى عقد لقاء، السبت المقبل، بين مدراء مدارس أبوسليم ونظرائهم في المدارس المختارة لاستقبال الطلاب، للتنسيق في كل التفاصيل، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وكلف جمعة مكتب التعليم الثانوي بإعداد جدول دراسي موحد وفق الظروف الحالية، ومضاعفة علاوة الحصة للمعلمين تحفيزا لهم.

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واعتمد وكيل «تعليم الوفاق»، أمس، مقترح اللجنة المكلفة بمعالجة أوضاع طلاب الشهادتين «الثانوية والتعليم الأساسي»، التابعين لمراقبة تعليم أبوسليم، وتوزيعهم على مراقبات التعليم في طرابلس الكبرى، إذ اختارت اللجنة المدارس المقترحة لتوزيع الطلاب عليها في بلديات سوق الجمعة وطرابلس المركز وحي الأندلس.

وفي 15 يناير، أعلنت وزارة التعليم استمرار تأجيل الدراسة في بلدية أبوسليم، بسبب الاشتباكات الدائرة هناك، ما يمثل خطرا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

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