أردوغان: ليبيا جارتنا عبر المتوسط والإتفاقية مع الوفاق حققت مكاسب مهمة لتركيا

ليبيا – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تحاور حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج بشأن الوضع في ليبيا، مبيناً أن جذور العلاقات بين تركيا وليبيا تعود إلى مئات السنين وأن ليبيا تعتبر جار لتركيا في منطقة البحر المتوسط على حد زعمه.

أردوغان أشار في مقابلة مع مجلة “ستاف” البوسنية أمس الأربعاء وفقاً لوكالة “الاناضول” التركية إلى أن تركيا لن تبقى متفرجة حيال تهميشها وتهميش القبارصة الأتراك بخصوص التنقيب عن الهيدروكربون ومعالجته في منطقة شرق المتوسط.

ولفت إلى أن تركيا وحكومة السراج وقعتا اتفاقيتين الشهر الماضي أحدهما مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والعسكري ومذكرة تفاهم لتحديد الصلاحيات البحرية الأمر الذي رفع مستوى التعاون بين البلدين إلى مستويات عليا.

وأكد أن تركيا حققت مكاسب مهمة للغاية من خلال الاتفاقيتين وأفشلت من خلالهما ما وصفها بـ”المشاريع الهادفة لإبعاد تركيا خارج التوازنات في البحر المتوسط”.

وإدعى أردوغان في ختام حديثه بأن هذه الاتفاقيتين تتوافقان مع القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، مضيفاً “مالكي بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط هم كل الدول التي لها سواحل على هذه البحار، وباعتبارنا صاحب أطول ساحل، فإننا نناضل بكل وسائلنا لحماية حقوقنا هنا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية