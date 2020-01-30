مرغم: يجب عدم الوثوق بالمجتمع الدولي الذي أجحف في حق فبراير ويريد فرض الاستبداد وجزمة العسكر

ليبيا – إعتبر عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الاخوان المسلمين محمد مرغم أن كل المسائل والجرائم التي حصلت بالبلاد المجتمع الدولي على علم بها وحدثت تحت رعايته.

مرغم قال خلال إستضافته عبر تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” وتابعتها صحيفة المرصد إن المجتمع الدولي لم يكن وفياً للإتفاق السياسي بالرغم من إجحافه في حق “فبراير” وتطلعات الشعب الليبي، منوهاً إلى أنه تحت مضلة الإتفاق السياسي أحتلت برقة وبنغازي ودرنة والجنوب وسرت وحالياً طرابلس حسب تعبيره.

وأشار إلى أن كل مايجري لم يحرك من المجتمع الدولي شيء ولم يعتبره خرق للإتفاقيات وإعاقة لإقرار السلام في ليبيا مما يدلك على أن المجتمع الدولي لا يريد السلام في البلاد وغير هادف للاستقرار بل للإستبداد تحت ماوصفها بـ “جزمة العسكر”.

ولفت إلى ان وزير داخلية الوفاق قال خلال تصريحات له كلمة على الليبيين إتباعها كمنهج لهم في بناء الدولة الديمقراطية والتي تتمثل “بعدم التعويل على المجتمع الدولي والوثوق به”، مؤكداً أنه الهدف من مؤتمر برلين هو تحجيم الدور التركي لا أكثر ولا أقل.

كما أعرب عن تمنياته بأن تكون حكومة الوفاق على إستعداد تام لإتخاذ اللازم بشأن ما وصفه بـ”الدفاع عن العاصمة والشعب الليبي وحماية المدنيين” (منع تقدم القوات المسلحة لوسط العاصمة) والقيام بكل مسؤولياتها خاصة أنها في الفترة السابقة لم يظهر منها أي تحركات جدية.

وأضاف:” النشاط السياسي ضد عملية الكرامة ومؤيديها خافت جداً وميت ولم ترسل رسالة إحتجاج للسعودية بسبب ما نشرته صحيفة اللوموند عن تمويلها عصابات الفاغنر، أما بشأن مايتم تداولة على لسان ستيفاني ويليامز حول إخراج الوفاق والمؤسسات من طرابلس بسبب وقوعها تحت ضغوطات ربما هذه خطة للمجتمع الدولي لإفشال الدولة المدنية تحقيق مكسب للإرهابي حفتر “.

وأفاد أنه كان هناك خلاف على الحكومة في المنطقة الغربية وشرعيتها لكن بعد وقوع ما وصفه بـ”العدوان” اتحد جميع من وصفهم بـ”انصار فبراير” تحت راية حكومة الوفاق، مطالباً إياها بإثبات أنها لن تتخلى عن أنصارها و”الثوار والمدافعين” عنها.

أما حول تقديم بريطانيا بقرار لمشروع الأمن الدولي لتثبيت وقف إطلاق النار بقرار دولي علق مشدداً على أن أي وقف لإطلاق النار حالياً ليس في مصلحة من وصفهم بـ” القوات المدافعة عن طرابلس” (مسلحي الوفاق) لأن أي وقف سيؤدي لوقوف قوات حفتر في عين زارة وعلى مشارف الهضبة وصبراته وخطوط التماس مما سيمنحه فرصة لإرتياح قواته ودعمها وإستجماع قوتها على حد قوله.

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