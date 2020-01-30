الساعدي: على السياسيين الليبيين عدم بيع التضحيات في أسواق النخاسة الدولية

ليبيا – دعا المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة عضو دار إفتاء المؤتمر العام في طرابلس الموالي لحكومة الوفاق سامي الساعدي السياسيين الذين تولوا مصير الليبيين ويتكلمون بإسمهم إلى عدم بيع التضحيات التي تقدم في ما وصفها بـ” أسواق النخاسة الدولية” التي تراعي مصالحها فقط في اشارة منه إلى حكومة الوفاق.

الساعدي قال خلال إستضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” وتابعته صحيفة المرصد إن الليبي الذي تولى أمر الليبين ويتحدث بأسمهم عليه أن يكون في مستوى المكان والتضحيات المقدمه.

وتابع مضيفاً:” نسمع أن حفتر خرق الهدنة، هل هناك هدنة أصلاً ؟ الهدنة بين طرفين والطرف من قبل حكومة الوفاق وقع على الهدنة وحفتر ومن معه لم يوقع للآن إذاً لا توجد هدنة رغم أن من يمثلون طرفنا لا زالوا يتكلمون عنها وأن حفتر إذا استمر في خرقها سنرد ويكون الرد قاسي لكن هذا كلام لا يقبل لأنه يجب أن نكون في مستوى جدية الأحداث ومواجهة الطغيان والعنجهيه والغدر واللامبالاة بالقوة”.

ورأى أن المجتمع الدولي موقفه واضح من قضايا المسلمين والعرب فلا تعنيه دماء الليبيين كما يدعون إنما يعنيه مصالح معينة بحسب قوله.

واختتم حديثه قائلاً :” تابعت التعليقات على قضية الاستنفار التي حصلت عند دخول حفتر قليلاً لأبو قرين هذا شيء يرفع المعنويات ونحتاج كل أهلنا في المناطق الليبية بطرابلس وغيرها خاصة المعنيين بهذه الهجمة أي المنطقة الغربية والوسطى عموماَ أن تكون عندهم الروح لأنه اعتداء ومعركة واضحه لا شك فيها، من لا يستطيع أن يقاتل بيده وبسلاحه يدعم بماله والدفاع عن الأبطال الذين يطعن فيهم بأنهم خوارج”.

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