العقوري: تركيا لم تفي بتعهداتها في مؤتمر برلين

جدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري التأكيد على أن إرسال تركيا لمقاتلين مرتزقة بحرا إلى ليبيا يعد انتهاكا خطيرا لنتائج مؤتمـر برلين ووقف إطلاق النار وللتعهدات بوقف التدخل الخارجي في ليبيا.

وقال العقوري بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب إن إرسال تركيا مرتزقة إلى ليبيا يهدد الجهود الدولية لوقف التصعيد والعودة للحوار السياسي وحل الأزمة سلميا مضيفا أن “الحكومة التركية بتصرفها غير المسؤول لم تفي بتعهداتها خلال مؤتمر برلين، وأظهرت نواياها باستغلال الوقت لإرسال مزيد من القوات والعتاد الحربي، بما يهدد أمن واستقرار منطقة المتوسط بأكملها وينتهك قرارات مجلس الأمن بالخصوص”.

وأكد العقوري إدانة مجلس النواب للاتفاقية الأمنية المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق داعيا الأمم المتحدة وقادة الدول المشاركة في المؤتمر إلى الرد بحسم بشأن هذه الاتفاقية .

ودعا مجلس الأمن لضرورة عقد جلسة طارئة لتناول الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا يهدد جهود السلام وأمن المنطقة .