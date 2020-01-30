إيطاليا وقبرص ترفضان اتفاقية تركيا والوفاق

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، خلال لقائه نظيره القبرصي إن اتفاقية تركيا والوفاق غير مقبولة، وأجمع الطرفان خلال لقائهما في مقر وزارة الخارجية الإيطالية، الأربعاء، على أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الوفاق وتركيا بشأن تعيين حدود المنصة القارية غير مقبولة.

وقال بيان للخارجية الإيطالية إن هذه المذكرة “تنتهك الحقوق السيادية للدول الأطراف الأخرى”، كما أنها “لا تمتثل لقانون البحار ولا يمكنها أن تؤدي إلى تبعات قانونية بالنسبة لبلدان أخرى”.

وقال دي مايو في محادثة هاتفية مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، إن التزام أنقرة بوقف إطلاق النار في ليبيا يمثل ضرورة أساسية. موضحا أن استمرار تدفق الأسلحة إلى جانبي الصراع، والحصار المفروض على إنتاج النفط يقوض التوصل إلى حل سلمي للأزمة في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية