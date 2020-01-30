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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

30 January, 2020

اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بالعاصمة البريطانية لندن مع الائتلاف الياباني المكلف بدراسة تطوير الامتياز 47 بحوض سرت (حقل البيضاء والهرم) بموجب مذكرة التفاهم المبرمة سنة 2009.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن الائتلاف قدم عرضا تفصيلي لنتائج الدراسة وخطة التطوير المثلى مشفوعة باستراتيجية التطوير لحقول البيضاء وحقل الهرم ورفع معدلات الانتاج لتصل إلى حوالي 80 ألف برميل في اليوم، وقد أبدت المؤسسة ارتياحها لما قدمه الائتلاف، وأبدت بعض الملاحظات التي اُخذت بعين الاعتبار؛ مؤكدة أن الائتلاف سيقوم بتقديم خطة تطوير معدلة خلال الايام القادمة مرفقة بعرض مقترح لنوعية العلاقة التعاقدية.

وأشارت المؤسسة أن الحقول المستهدفة بالدراسة تنتج حاليا أقل من 10 الاف برميل في اليوم، وأن حقل الهرم لم يتم وضعه على الإنتاج منذ اكتشافه في ستينييات القرن الماضي نظرا لاحتوائه على خام ثقيل.

وحضر الاجتماع عن جانب المؤسسة الوطنية للنفط كلّ من أبو القاسم شنقير عضو مجلس الادارة للاستكشاف والإنتاج، وخلف الله ابراهيم مدير عام القانونية، ومحمد عبد الله الشيباني رئيس فريق متابعة الدراسة، وعن جانب الاتلاف الياباني حضر كلّ من ريوهاي موراياما المدير التنفيذي ورئيس مشاريع الشرق الأوسط وافريقيا وأوروبا بشركة اليابان المحدودة لاستكشاف النفط (جابيكس) وكويشي ناكاغامي المدير الفني المسؤول عن قسم مشاريع الشرق الأوسط وافريقيا وأوروبا بالشركة وماساهيرو ماتسورا مدير عام شركة سوجيتس اليابانية.