دي مايو: هناك دولا ذات تأثير مقلق في ليبيا

حذّر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، من مغبة الانجراف نحو إغراء المبادرات الانفرادية بشأن ليبيا مشيرا إلى أن هناك دولا ذات تأثير مقلق في ليبيا

وبحسب وكالة آكي قال دي مايو في إحاطة للجنتي الخارجية والدفاع بمجلسي الشيوخ والنواب، الخميس، عن نتائج مؤتمر برلين الدولي الذي انعقد في 19 الشهر الجاري، أضاف الوزير دي مايو، إن “الإغراء الذي يجب ألا نقع فيه هو عدم التحرك بشكل انفرادي”، مبينا أن هناك بلدان “حاولت التصرف لوحدها، لكنها لم تحقق أية نتائج”.

وأقر دي مايو بأن “هناك في الوقت الحالي دول ذات تأثير مقلق”، وذلك “لأنها ساهمت في بعض الحالات بتوريد الأسلحة والأموال” وأردف “أما نحن، فنندرج من بين أولئك الذين يبحثون عن حل دبلوماسي”، الأمر الذي “تمت متابعته من خلال الأوقات التي تتطلبها الدبلوماسية والحوار”، وهي “ليست الأوقات التي يستغرقها القصف”.