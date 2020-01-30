إنزال أكثر من 400 مهاجر في ميناء تارانتو الإيطالي

تمكنت سفينة “أوشن فايكنج” الخيرية من الوصول إلى ميناء تارانتو الإيطالي بعد أربعة أيام من رفض كافة الدول الساحلية استقبال 407 مهاجرين كانوا على متنها .

وندد مدير عمليات منظمة “إس أو إس” ميدي تيرينيان فيدريك بينارد بما وصفه نظام الإنقاذ البحري الفوضوي بعد أن انقطعت السبل بالسفينة التي تديرها المنظمة لأربعة أيام وقيامها بـ5 عمليات إنقاذ، فيما أجلى الطاقم امرأة وأبناءها الثلاثة من السفينة إلى جزيرة مالطا في وقت سابق بسبب تدهور حالتهم الصحية جراء حروق البنزين التي أصيبوا بها .

وكانت منظمة “آلارم فون” للطوارئ المعنية بالقوارب العابرة للمتوسط قد نشرت عبر صفحتها على تويتر تلقيها عدد من الإنذارات حول إشارات استغاثة تصل إليها من 9 قوارب على وشك الغرق تحمل على متنها ما لا يقل عن 650 مهاجراً كانوا قد فروا من ليبيا.

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