الحويج من برازافيل : الافارقة يباعون من قبل مليشيات السراج

أكد وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج أن الافارقة يباعون من قبل ما وصفها مليشيات حكومة السراج.

وقال الحويج في إحاطته خلال الاجتماع الرفيع المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا برئاسة الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، والذي تحتضنه العاصمة برازفيل إن صالح وبحكم الإعلان الدستوري للبلاد يمثل كل الليبيين وهو الرئيس المؤقت للبلاد مضيفا أن الافارقة “يباعون من قبل مليشيات حكومة السراج غير المعتمدة” بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية.

ويشارك في الاجتماع رؤساء الدول الافريقية الأعضاء في الفريق الرفيع المستوى للاتحاد الافريقي ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة من إفريقيا ودول الجوار ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.