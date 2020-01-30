تسييري طبرق يناشد المنظمات الدولية بالمساهمة في نقل القمامة وتوفير الأدوية خوفاً من انتشار الأمراض

أخبار ليبيا 24 -خاص

ناشد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية، اليوم الخميس، المنظمات الدولية بمساعدة بلدية طبرق بنقل القمامة المتكدسة ببعض الأحياء إلى مكب القمامة الرئيس جنوب المدينة وتوفير الأدوية اللازمة لبعض الأمراض المنتشرة في بعض المدن مثل الإنفلونزا الموسمية والصفراء.

وأكد بوالخطابية، أن الوقاية خير من العلاج وتخوفاً من إنشار الأمراض التي تسببها القمامة وغيرها من الأسباب.

وقد أجتمع اليوم رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة (IOM) التي أرسلت إغاثة للنازحين بطبرق وإلى الأسر المتضررة من مياه الأمطار وطالب منهم المزيد من الدعم.

وأشار بوالخطابية للدور الكبير الذي تقوم به شركة خدمات النظافة في طبرق لنقل القمامة في مواعيدها ولم تتوقف لحظة رغم الظروف المادية التي تمر بها وقطع الدعم عليها.

وقال بوالخطابية، إن نقل القمامة يحتاج إلى حوالي 400 سيارة نقل، مشيرًا إلى أن المطلوب هو دعم هذا المشروع الإنساني من هذه المنظمات لتفادي إنشار الأمراض بالمدينة.

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