لماذا "التراشق" بين ماكرون وتركيا حول ليبيا؟

اتهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نظيره التركي رجب طيب أردوغان بخرق اتفاق وقف التدخل الأجنبي في ليبيا عبر إرسال سفن حربية الى هناك، ورد المتحدّث باسم وزراة الخارجيّة محملاً فرنسا مسؤولية رئيسية في المشاكل التي تشهدها ليبيا منذ بدء الأزمة عام 2011. فلماذا هذا التراشق بين تركيا وفرنسا؟

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