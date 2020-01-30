المنفور يكشف عن استعدادات ضخمة لمعركة الحسم ويتوعد مرتزقة أردوغان

قال اللواء طيار ركن محمد منفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو الرئيسية ،اليوم الخميس ،إن قوات الجيش الوطني الليبي تستعد لمعركة الحسم بمعنويات مرتفعة و عبر “تجهيزات عسكرية ضخمة” ،مؤكدا أن الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة.

وقال منفور في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية ،”نحن كسبنا المعركة سياسياً وقادرون على حسمها عسكرياً، نحن نحارب في سبيل الحق وهم يحاربون في غوط الباطل سنسحق كل القتلة الذين تقاطروا علينا من كل حدب وصوب ولن تكون ليبيا إلا قبراً كبيراً لهم .”

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري ،كشف في مؤتمر صحفي مساء أمس ،عن قيام تركيا بإنزال سفينتين حربيتين تركيتين، وصواريخ مضادة للطائرات، وأنظمة دفاع جوي، في ميناء طرابلس ،مشيرا أن عدد المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا تجاوز الثلاثة آلاف عنصر.

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