أردوغان: جنينا مكاسب مهمّة من اتفاقياتنا مع الوفاق

أكد الرئيس التركي رجب أردوغان أن بلاده جنت مكاسب وصفها بـ”المهمّة” من اتفاقيتيها مع حكومة الوفاق بشأن التعاون العسكري وإعادة ترسيم الحدود البحرية المُتنازع عليها منذ عقود طويلة.

وأضاف أردوغان في حديث لمجلة “ستاف” البوسنية أن بلاده “أفشلت بفضل الاتفاقيتين مشاريع كانت تهدف لإبعادها خارج التوازنات في البحر المتوسط”.

وانصب تركيز الرئيس التركي خلال حديثه على المكاسب والثروات التي ستجنيها أنقرة من عمليات التنقيب المرتقبة بموجب الاتفاقية.

وقال: “مالكو بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط هم كل الدول التي لها سواحل على هذه المياه، وباعتبارنا أصحاب أطول ساحل، فإننا نناضل بكل وسائلنا لحماية حقوقنا هناك”.

يُشار إلى أن مذكرتي التفاهم أثارتا الجدل بشكل كبير، حيث رفضتهما مصر واليونان وقبرص المعنية بحدود منطقة البحر المتوسط، كما لاقت الاتفاقيتان انتقادات أوروبية واسعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية