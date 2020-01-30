

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

30 January, 2020

أكد وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد لهادي الحويج أن حكومة الوفاق هي حكومة محاصصة

وقال الحويج في إحاطته خلال الاجتماع الرفيع المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا برئاسة الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو إن حكومة الوفاق هي حكومة محاصصة مقيتة وليست حكومة وفاق مضيفا أهلنا في الشرق والجنوب يموتون في المطارات بسبب الانتظار لساعات طويلة وذلك بسبب احتجاز الطائرة الوحيدة في مطار مصراته أمام مرأى ومسمع من العالم بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية.

وتابع الحويج “عن أي شرعية يتحدثون في ظل الغياب الواضح والتوزيع غير العادل للثروات في ظل سياسة النهب وصرف الاموال على جلب المرتزقة من ادلب وغيرها، والألاف من النساء يقفن في صفوف طويلة ولساعات طويلة أمام البنوك من أجل الحصول على بعض الأموال ويتعرضن للإهانة والضرب على يد المليشيات”.

وأضاف الحويج أن حكومة الوفاق تدعي الشرعية ولم تحترم إرادة الليبيين التي عبرت عنها صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2014 وانقلبت عليه، مضيفا عن أي شرعية يتحدثون وسلوكهم الخراب والتفجير مستشهدا بمذبحة الكويفية في بنغازي، ومذبحة غرغور في طرابلس، ومذبحة سجناء الرويمي ليست ببعيدة، وكذلك تفجيرات تازربو والقبة وزليتن وبراك الشاطئ، وتدمير بني وليد وإحرق أكثر من ألف منزل فيها، واحداث مرزق، وتفجير مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس.

وأشار الحويج إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبحكم الإعلان الدستوري للبلاد يمثل كل الليبيين وهو الرئيس المؤقت للبلاد مضيفا أن الافارقة “يباعون من قبل مليشيات حكومة السراج غير المعتمدة”

وزاد عن أي شرعية يتحدثون وهم يعيدون انتاج جسما انتهى منذ العام 2014 في انتقائية غريبة بما يسمى بمجلس الدولة هو المؤتمر الوطني السابق الذي اعيد انتاجه مجدداً وكتلة الـ 94 والتي تشكل الأغلبية غير موجودة فيه وليست جزاء منه.

وأردف الحويج أن الجيش الليبي استُقبل بالورود والزغاريد عaند دخوله لمدينة سرت محرراً للسكان وللمدينة من هيمنة المليشيات وغطرستهم