مندوب بريطانيا: نرحب بشكل خاص بالوثيقة الختامية لمؤتمر برلين وندين إقفال موانئ النفط

أعلن مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، ترحيب بلاده بـ«شكل خاص بالوثيقة الختامية لمؤتمر برلين»، لافتا إلى أنه من «الضروري أن تحترم هذه الالتزامات».

وقال السفير، ماثيو رايكروفت، خلال جلسة مجلس الأمن مساء الخميس إن «مؤتمر برلين كان خطوة حيوية تجمع كل الأطراف، وكلهم اتفقوا على حل سياسي للأزمة الليبية، وعلى هذا يجب على هذا المجلس أن يتوحد. ليس هناك خيار آخر».

وأعرب مندوب بريطانيا ماثيو رايكروفت عن أن بلاده قلقة من «تقارير تزايد القتال في الفترة الأخيرة، حيث مر 11 يوما ولكن يبدو أن الشعب الليبي في خطر كبير».

ودان مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، «إقفال موانئ النفط التي ستؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين».

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