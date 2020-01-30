لجنة الخارجية: الانتهاك التركي لليبيا يهدد جهود حل الأزمة سلميا

اعتبر رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اليوم، ما تناقلته تقارير صحفية عن إرسال تركيا مقاتلين مرتزقة بالبحر إلى طرابلس، انتهاكا خطيرا لنتائج مؤتمر برلين ووقف إطلاق النار والتعهدات بوقف التدخل الخارجي في ليبيا.

وأكد العقوري أن هذا الانتهاك التركي يهدد الجهود الدولية لوقف التصعيد والعودة للحوار السياسي وحل الأزمة سلميا، مطالبا مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة هذا الانتهاك الصارخ الذي يهدد جهود السلام في ليبيا وأمن المنطقة بأكملها.

وقال رئيس لجنة الخارجية إن الحكومة التركية بهذا التصرف غير المسؤول لم تف بتعهداتها تجاه مؤتمر برلين، وأظهرت نواياها باستغلال الوقت لإرسال مزيد من القوات والعتاد الحربي إلى ليبيا.

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