

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

30 January, 2020

قدم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، مساء اليوم الخميس، إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الوضع في ليبيا.

وأشار سلامة في إحاطته “رقم 17” حول تطورات الأزمة في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من العاصمة الكونغولية برازافيل ،إلى أن السلاح ما زال يصل إلى الأطراف المتقاتلة في ليبيا، وإلى أن مقاتلين يدعمون قوات الوفاق يتوافدون بالآلاف ،مشيرا أن الهدنة بقيت فقط حبرا على ورق وتبادل اطلاق النار زاد في الأيام الأخيرة.

و أضاف سلامة الذي يشارك في أعمال القمة الثامنة لرؤساء وحكومات اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا ،أن بيان برلين عالج بشكل شامل المسائل التي تشكل المشكلة الليبية ،مذكرا أن محادثات جنيف يجب أن تبدأ سريعا و أنه على تواصل مع مجلسي النواب والدولة لاختيار ممثليهم في حوار جنيف.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن خلال الجلسة مسودة قرار قدمه مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا،ويطالب أيضا مجلس الأمن بأن يقر “نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال التام لحظر تصدير الأسلحة المفروض منذ 2011″، و”عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدى إلى تفاقمه”.