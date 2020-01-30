

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

30 January, 2020

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، مساء اليوم الخميس ،في إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الوضع في ليبيا ،إن محادثات جنيف يجب أن تبدأ سريعا و أنه على تواصل مع مجلسي النواب والدولة لاختيار ممثليهم في حوار جنيف.

وأشار سلامة ،إلى أنه سيلتقي قائد الجيش خليفة حفتر بعد يومين لافتا إلى أنه (حفتر) لم يؤكد بعد مشاركته في لقاء جنيف ،معبرا في المقابل عن شعوره بالإحباط إزاء ما حدث منذ برلين مشيرا إلى أن هناك من يوافق على القرارات الدولية علنا ويخرقها وراء الكواليس.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن خلال الجلسة مسودة قرار قدمه مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا،ويطالب أيضا مجلس الأمن بأن يقر “نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال التام لحظر تصدير الأسلحة المفروض منذ 2011″، و”عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدى إلى تفاقمه”.