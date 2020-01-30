

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية |

30 January, 2020

أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن أن عدد مرتزقة أردوغان الذين تم نقلهم إلى ليبيا بلغ أكثر من 2600 مقاتلاً، وصلوا إلى معسكر التكبالي، الذي تسيطر عليه عناصر مقاتلة موالية لتركيا”.

وقال عبد الرحمن بحسب وكالة آكي “لقد تم افتتاح سبعة مراكز على الأقل في مناطق مختلفة من الشمال السوري، وعقود من يقبل بالقتال في ليبيا تصل إلى ألفي دولار في الشهر، وتجاوز عدد المسجلين للتدريب والقتال في ليبيا إلى أكثر من 2000 عنصر، غالبيتهم من فصائل السلطان مراد وسليمان شاه ولواء المعتصم ولواء صقور الشمال ولواء الحمزات وفيلق الشام الإسلامي ولواء المسرقند، وجميعها يدّعي أنه معارض للنظام السوري، وهو يوالي تركيا، ونسبة غير قليلة من هؤلاء المقاتلين من المكون التركماني”.

وعن انتقال بعض هؤلاء المقاتلين إلى أوروبا، قال تم رصد معلومات تؤكد أن بعض هؤلاء المرتزقة سارعوا لتسجيل أسمائهم ليس لرغبتهم في القتال داخل ليبيا، بل تخطيطاً لاستغلال الرحلات التي تُسيّرها تركيا لنقل المقاتلين إلى هناك للوصول إلى ليبيا ومن ثم العبور منها إلى أوروبا. وتابع “علمنا كذلك بشكل مؤكد بمقتل 28 مسلحاً على الأقل من المرتزقة السوريين في العاصمة خلال اشتباكات في عدد من محاور طرابلس”.