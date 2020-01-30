

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية |

30 January, 2020

أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أن المجلس قد يعيد النظر في المشاركة في أي حوار قبل وقف ما وصفها بالانتهاكات.

وقال السراج خلال أعمال القمة 8 للجنة العليا رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا، بالعاصمة الكونغولية برازافيل إن التدخلات الخارجية السلبية الاقليمية منها والدولية ساهمت بداية في عرقلة المسار السياسي، وأوصلت البلاد إلى حالة الحرب الحالية، التي تحصد أرواح الليبيين، وتدمر منشآتهم المدنية، نتيجة عدوان غادر مبيت على العاصمة طرابلس.

واتهم السراج الجيش بارتكاب خروقات منذ مؤتمر برلين تمثلت في قصف المطارات والأحياء السكنية وقتل للأطفال إضافة لرفض المشاركة حتى الآن في المحادثات العسكرية 5+5 التي كان المفترض عقدها في جنيف منذ يومين مضيفا أن هذه الأفعال قد تجعل المجلس يعيد النظر في المشاركة في أي حوار قبل وقف ما وصفها بالانتهاكات وانسحاب الجيش من حيث جاء، ورجوع النازحين إلى ديارهم.

وأعرب السراج عن تطلعه إلى أن يلعب الاتحاد الافريقي دوراً مركزياً يساهم بفعالية في إيجاد حلا للازمة الليبية، مقترحا تعيين موفد أفريقي خاص إلى ليبيا، يتولى التنسيق بين مسارات الحل، ليكون الثقل الأفريقي فاعلاً وحاضراً بقوة، مؤكدا أنه يأمل أن ينال هذا المقترح موافقة جماعية.

يشار إلى أن قمة برازفيل تأتي قبل قمة الاتحاد الأفريقي التي ستعقد بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا في 9 فبراير المقبل.

وشارك في قمة برازافيل رئيس مجلس الدولة خالد المشري، وعدد من رؤساء الدول والحكومات، وممثلين عن عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.