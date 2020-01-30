سلامة: الهدنة في ليبيا أصبحت حبر على ورق وهناك دولة موقعة على اتفاق برلين تقدم الدعم لحكومة الوفاق

نيويورك-العنوان

قدم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم الخميس، إحاطته الـ 17 إلى مجلس الأمن الدولي عن تطورات الوضع في ليبيا.

وقال المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة في جلسة لمجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من العاصمة الكونغولية برازافيل، أين يشارك في أعمال القمة الثامنة لرؤساء وحكومات اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا، إن “الهدنة في ليبيا حبر على ورق وتم تسجيل 110 انتهاكات”.

وأضاف، أن بيان مؤتمر برلين عالج بشكل كامل المسائل التي تشكل الأزمة الليبية، وأكد أن المقاتلين الأجانب الداعمين لحكومة الوفاق جاءوا بالآلاف إلى طرابلس، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق أقامت نظما متقدمة للدفاع الجوي بدعم من راعِ أجنبي، وأن هناك من يعرقل مقررات الأمم المتحدة داخل وخارج ليبيا منذ مؤتمر برلين.

ولم يسم سلامة الراعي الأجنبي الذي يقدم الدعم لحكومة الوفاق، لكن مراقبون أكدوا أن المعني بذلك هو تركيا.

وقال سلامة، “رصدنا استمرار نقل مرتزقة ومقاتلين أجانب إلى ليبيا، كما رصدنا وصول سفن حربية إلى طرابلس لإحدى الدول الموقعة على اتفاق برلين”.

وذكر سلامة، أن محادثات جنيف يجب أن تبدأ سريعاً، مشيراً إلى أن قائد القوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر لم يؤكد مشاركته بعد فيها.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن في الجلسة مسودة قرار قدمه مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، لوقف إطلاق النار في ليبيا.

ويطالب أيضا مجلس الأمن بأن يقر “نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال التام لحظر تصدير الأسلحة المفروض منذ 2011″، و”الامتناع عن التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدى إلى تفاقمه”.