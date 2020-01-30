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"تركيا تدعو جميع الدول لدعم الجهود الرامية إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

دعا مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الخميس، جميع الدول لدعم الجهود الرامية إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

وأكد مواصلة دعمه لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها من الأمم المتحدة، لإرساء السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

كما أكد على الحزم في اتخاذ تدابير إضافية لمواجهة الإرهاب في مختلف مناطق سوريا، وفي مقدمتها إدلب.

وشدد المجلس كذلك على حرص أنقرة على حماية الحدود الجنوبية للبلاد، وضمان أمن المجتمعات الصديقة والشقيقة.

فيما أعرب عن قلقه من التوتر الأمريكي الإيراني، وجدد دعوته إلى ضبط النفس من أجل حماية السلام والاستقرار.

وأكد مجلس الأمن القومي التركي، على أن خطة السلام الأمريكية المزعومة، تهدف إلى “إضفاء الشرعية على سياسات الاحتلال والتدمير والقمع في فلسطين والقدس”.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليق

  • وين الاعتراف الاممى ياحمار هات كلمة واحدة فى مجلس الامن اشارت الى حكومة الوفاق على انها معترف بها اصلا يقولوا الاطراف المعنية ويقولوا الجيش الوطنى الليبى رسميا فى مجلس الامن ويقولوا قوات الوفاق ومعها مرتزقة ويجب ابعاد المليشيات الارهابية ولو تم ابعاد هذه المليشيات ماذا يتبقى حول السراج اصلا

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