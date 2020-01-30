السراج: خروقات الهدنة تجعلنا نعيد النظر في أي حوار قبل انسحاب المعتدي من طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أن الخروقات الهدنة في طرابلس قد تجعلهم يعيدون النظر في المشاركة في أي حوار قبل وقف هذه الانتهاكات وانسحاب المعتدي من حيث جاء، ورجوع النازحين إلى ديارهم.

جاء ذلك خلال كلمة السراج في القمة الثامنة للجنة العليا رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا التي أقيمت اليوم الخميس بالعاصمة الكونغولية برازافيل أشار في بدايتها للتحديات الاستثنائية التي تواجه ليبيا لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلم الاجتماعي، ورافقه خلال هذه المشاركة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وعبر السراج، عن تطلعه في أن يلعب الاتحاد الافريقي دوراً مركزياً يساهم بفعالية في إيجاد حلا للازمة الليبية، وتقدم باقتراح لتعيين موفد أفريقي خاص إلى ليبيا، يتولى التنسيق بين مسارات الحل، ليكون الثقل الأفريقي فاعلاً وحاضراً بقوة، معربا عن أمله في أن ينال هذا المقترح موافقة جماعية.

وقدم السراج، سرداً مختصراً عن تطورات الأوضاع في ليبيا، موجهاً الاتهام للتدخلات الخارجية السلبية الاقليمية منها والدولية التي ساهمت بداية في عرقلة المسار السياسي، وأوصلت البلاد إلى حالة الحرب الحالية، التي تحصد أرواح الليبيين، وتدمر منشئاتهم المدنية، نتيجة عدوان غادر مبيت على عاصمته، على حد قوله.

وحمل السراج، الداعمين للعدوان بالسلاح والعتاد والأموال ويساندون المعتدي سياسياً، المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن ما يرتكب بحق الليبيين من انتهاكات وجرائم، مؤكدا عزمه على رفع دعاوى قضائية ضد كل من ساهم بالحاق الضرر والأذى بالشعب الليبي والمطالبة بتعويضات عادلة لأسر الضحايا.

وقال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني: “إننا نتفهم أن تبحث الدول عن مصالحها الخاصة، ولكن هناك طرق صحيحة واخلاقية للقيام بذلك”، بحسب ما نشرت حكومة الوفاق على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وتحدث فائز السراج، عن الخروقات التي وقعت من قبل المعتدي منذ مؤتمر برلين، من قصف للمطارات والأحياء السكنية وقتل للأطفال والأبرياء على مدار الأيام الماضية، مشيرا إلى رفض حفتر المشاركة حتى الآن في المحادثات العسكرية 5+5 التي كان المفترض عقدها في جنيف منذ يومين.

وكان السراج قد وصل مساء أمس الأربعاء إلى العاصمة برازفيل على رأس وفد يضم وزير الخارجية محمد سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا وعدد من كبار المسؤولين بحكومة الوفاق.

يشار إلى أن قمة برازفيل تأتي قبل قمة الاتحاد الأفريقي التي ستعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا في التاسع من فبراير المقبل.

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