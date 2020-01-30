

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية |

30 January, 2020

أكدت تونس أن اللجوء للخيارات العسكرية لا يحقق مطالب الشعب الليبي في الحرية والإصلاح مبينة أن حالة الانفلات وانزلاق الأوضاع للمواجهة العسكرية زاد تعقيد الأزمة وعرقل مسار التسوية في ليبيا.

وجدد ممثل تونس في الأمم المتحدة دعوة جميع الأطراف الليبية للالتزام بالهدنة وتحويلها لوقف دائم لإطلاق النار مشددا على أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون عسكريا.

وأكدت تونس على أهمية مؤتمر برلين معربة عن ترحيبها بمخرجاته مشددة على ضرورة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما يسهم في تأجيج النزاع معربة عن دعمها لجهود الأمم المتحدة خاصة مبادرته ثلاثية المراحل بشأن التسوية السياسية للأزمة الليبية.

وجددت تونس التأكيد على أهمية تضافر الجهود لمساعدة الليبيين على إعادة بناء دولتهم والحفاظ على وحدتها مشددة على ضرورة احترام قرارات مجلس الامن ذات الصلة بليبيا خاصة الالتزام بوقفإاطلاق النار وحظر توريد الأسلحة لليبيا.

ودعت تونس إلى احترام القانون الدولي الإنساني في ليبيا مطالبة بإطلاق سراح النائبة سهام سرقيوة وعدد من المختطفين التونسيين