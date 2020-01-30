السني: أي حوار سياسي يجب أن ينطلق من الاتفاق السياسي الليبي

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير طاهر السني، إن تورط دول بعينها في خروقات قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا وتهديد وحدة البلاد يستهدف تقويض «استقرارنا لأنها تعرف أن بإمكان ليبيا أن تلعب دورا مهما بقدراتها ومواردها»، معتبرا أن «صمود طرابلس رمز لصمود دول المنطقة».

وقال السني في كلمته أمام مجلس الأمن «إن ما يحدث من عدوان على طرابلس هو فصل آخر من خلق الفوضى من قبل بعض الدول الأجنبية»، مؤكدا أن «العدوان الحالي جرى له الإعداد منذ سنوات».

كما أكد السني دعم حكومة الوفاق الوطني لدور الاتحاد الأفريقي في جهود التسوية الرامية لحل الأزمة الليبية «رغم تهميشه في اتجاه المصالحة الوطنية ليكون مكاملا لجهود الأمم المتحدة بقيادة غسان سلامة».

ولام السني في كلمته مجلس الأمن بشأن الانقسام الحاص حول ليبيا حيث قال: «لم نسمع منكم إدانة ولم نرى موقفا واضحا رغم جرائم المعتدي على طرابلس التي وثقها الأمين العام للأمم المتحدة»، مشيرا إلى أن المجلس كلف «ستة مبعوثين دوليين والوضع على حاله في ليبيا».

وشدد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة على أن «أي حوار سياسي يجب أن ينطلق من الاتفاق السياسي الليبي». مطالبا «مجلس الأمن بالإسراع في إصدار قرار يدعم مخرجات مؤتمر برلين».

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