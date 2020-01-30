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السني: أي حوار سياسي يجب أن ينطلق من الاتفاق السياسي الليبي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير طاهر السني، إن تورط دول بعينها في خروقات قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا وتهديد وحدة البلاد يستهدف تقويض «استقرارنا لأنها تعرف أن بإمكان ليبيا أن تلعب دورا مهما بقدراتها ومواردها»، معتبرا أن «صمود طرابلس رمز لصمود دول المنطقة».

وقال السني في كلمته أمام مجلس الأمن «إن ما يحدث من عدوان على طرابلس هو فصل آخر من خلق الفوضى من قبل بعض الدول الأجنبية»، مؤكدا أن «العدوان الحالي جرى له الإعداد منذ سنوات».

كما أكد السني دعم حكومة الوفاق الوطني لدور الاتحاد الأفريقي في جهود التسوية الرامية لحل الأزمة الليبية «رغم تهميشه في اتجاه المصالحة الوطنية ليكون مكاملا لجهود الأمم المتحدة بقيادة غسان سلامة».

ولام السني في كلمته مجلس الأمن بشأن الانقسام الحاص حول ليبيا حيث قال: «لم نسمع منكم إدانة ولم نرى موقفا واضحا رغم جرائم المعتدي على طرابلس التي وثقها الأمين العام للأمم المتحدة»، مشيرا إلى أن المجلس كلف «ستة مبعوثين دوليين والوضع على حاله في ليبيا».

وشدد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة على أن «أي حوار سياسي يجب أن ينطلق من الاتفاق السياسي الليبي». مطالبا «مجلس الأمن بالإسراع في إصدار قرار يدعم مخرجات مؤتمر برلين».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • وين الصمود ياميبون مع الاستغاثة بالسلطان المعتوه الذى ارسل مرتزقة فى طائرات مدنية واسلحة فى سفينة شحن ترفع العلم اللبنانى وتحميها سفينتين قادمتين من الجزائر حيث كانت موجودتين من شهر ديسمبر فاى صمود ياميبون وكل ماتبقى من طرابلس فى مرمى الجيش الوطنى وهل يوجد ليبى عنده ذرة عقل يتباهى بالمرتزقة والاحتلال ياحمار كان ايام القذافى راينا مندوب ليبيا الدباشى ينحاز للشعب اما انت قذر تنحاز للمحتل التركى اتفوووووه عليك

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  • لو تم تطبيق الاتفاق السياسى الليبى بجد ماكنت انت ياتيس فى مكانك فمن الذى عينك سيالة لم ينل ثقة البرلمان طبقا للاتفاق واى مندوب يمثل ليبيا يجب ان يحظى بثقة البرلمان وليس ثقة موزه واردوغان

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