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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

30 January, 2020

اجتمعت وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق فاضي الشعافي مع رئيس وأعضاء من لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الموازي ورئيس وأعضاء من لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب الموازي أن الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس تركز على مناقشة أوضاع صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التضامن وإيجاد الحلول المناسبة لضمان سير عملهما على الوجه الأكمل.