اجتمعت وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق فاضي الشعافي مع رئيس وأعضاء من لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الموازي ورئيس وأعضاء من لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس.
وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب الموازي أن الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس تركز  على مناقشة أوضاع صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التضامن وإيجاد الحلول المناسبة لضمان سير عملهما على الوجه الأكمل.