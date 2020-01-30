الثني يطالب الإسكان بحصر المباني المتضررة جراء الحرب على الإرهاب

قرنادة-العنوان

أصدر رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية اليوم الخميس تعليماته للهيئة العامة للإسكان و المرافق بحصر المباني المهدمة خلال الحرب على الإرهاب.

وطالب عبدالله الثني، بضرورة إنشاء قاعدة بيانات لكافة المشاريع التي تشرف عليها الهيئة، ونسب الإنجاز بها وإعداد حصر شامل للمباني والأماكن المهدمة والآيلة للسقوط جراء الحرب على الإرهاب.

وناقش الثني، خلال اجتماع عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع رئيس الهيئة أبوبكر علي بوقيلة، حوصلة للمشاريع التي تنفذها الهيئة ونسب الإنجاز بها، وأسباب توقف وتعثر عدد من المشاريع بالهيئة.

وطلب الثني، إحالة تقرير مفصل عن عمل الهيئة ونتائج الاجتماع لرئاسة مجلس الوزراء.